Мирзоян и Лавров обсудили процесс реализации трехсторонних договоренностей 

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в двустороннем плане основное внимание уделено состоянию и перспективам дальнейшего укрепления российско-армянских связей, в том числе в контексте выполнения договоренностей, достигнутых в ходе официального визита в Россию премьер-министра Никола Пашиняна 19-20 апреля с.г. и контактов лидеров «на полях» саммита ОДКБ 16 мая с.г.

Рассмотрен ход реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Подтверждена приверженность их всеобъемлющему эффективному выполнению, в частности в плане запуска проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, нормализации отношений между Ереваном и Баку.

С удовлетворением отмечен высокий уровень взаимодействия между Москвой и Ереваном в рамках общих евразийских интеграционных структур.

Сверен план двусторонних мероприятий на ближайшее время.