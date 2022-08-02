В Бельгии заморозили более 50 миллиардов евро российских активов, пишут СМИ

В Бельгии заморожено более 50 миллиардов российских активов в связи с ограничительными мерами Евросоюза, как передает Арменпресс, об этом сообщает бельгийское издание Echo.

"Более 50 миллиардов евро российских активов заморожено в Бельгии", - говорится в статье.

Издание ссылается на данные министерства финансов страны.

За три месяца объем замороженных в Бельгии российских активов тех лиц, которые попали под санкции, увеличился почти в пятнадцать раз, отмечается в ней.

Дополнительно замороженные средства связаны с последними двумя пакетами санкций ЕС, введенными 3 июня и 21 июля.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.