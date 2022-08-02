ЦБ Армении прогнозирует инфляцию на 2022 год на уровне 8,5%

Центробанк Армении продолжает прогнозировать инфляцию на 2022 год на уровне 8,5%, а что касается прогноза экономического роста, то ЦБ считает вероятным пересмотр показателя в сторону повышения. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя ЦБ Нерсес Ерицян.

“На данный момент наш прежний прогноз инфляции на конец года остается без изменений: 8,5%”, - сказал Ерицян.

ЦБ делает прогнозы 4 раза в год. Новый прогноз будет сделан в сентябре на основе развития событий. “Смысл нашей политики в том, чтобы суметь вернуть инфляцию к целевому показателю в прогнозируемый период”, - сказал зампред ЦБ.

Согласно расчетам, если бы не ревальвация драма, вместо 10,3% в июне инфляция была бы на 1% выше.

Что касается прогноза экономического роста на 2022 год, Ерицян сказал: “Сегодня есть фактические показатели, на основании которых мы сделали определенную оценку и приняли решение по процентным ставкам. Естественно, есть определенные оценки на год. Очевидно, будет корректировка в сторону повышения, если не будет других сюрпризов из внешнего мира”.

Центральный банк изначально прогнозировал экономический рост на уровне 5,3% на 2022 год, но в марте снизил его до 1,6%. Затем, в июне, Центральный банк пересмотрел прогноз экономического роста Армении в сторону повышения до 4,9%.