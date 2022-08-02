Инфляция в июне продолжала расти, достигнув 10,3%: ЦБ Армении

В июне 12-месячная инфляция в Армении продолжила расти и составила 10,3%, однако ревальвация армянского драма частично нейтрализует рост инфляции. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян.

Ерицян напомнил, что на заседании 2 августа Совет ЦБ принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, установив ее на уровне 9,5%.

“В июне 12-месячная инфляция продолжила рост и составила 10,3%. Увеличилась и 12-месячная естественная инфляция, составившая 9,4%”, - сказал Ерицян.

Замедление экономической активности наблюдается в основных странах-партнерах Армении. На международном товарном рынке инфляционное давление несколько ослабло, но цены остаются на исторически высоком уровне.

“Центральные банки развитых стран продолжают ужесточать денежно-кредитные условия. Это будет способствовать постепенному сдерживанию глобальной инфляционной среды. Таким образом, инфляционное влияние на экономику Армении со стороны внешнего сектора в определенной степени ослабнет, но в ближайшее время еще сохранится”, - сказал замглавы ЦБ.

Он подчеркнул, что во втором квартале 2022 года в экономике Армении наблюдалась более высокая, чем ожидалось, активность. Особенно ярко это проявилось в сфере услуг. Положительные сдвиги также были зафиксированы в промышленности и экспортном секторе. Факторы спроса доминируют в формировании высоких темпов экономического роста. Последнее по-прежнему во многом определяется значительным притоком иностранных посетителей и денежными переводами из Российской Федерации. Высокий спрос приводит к расширению общей инфляционной среды и поддержанию высоких инфляционных ожиданий. Ревальвация армянского драма частично нейтрализует рост инфляции.

В сложившейся ситуации Совет счел целесообразным повысить ставку. ЦБ уверяет, что Совет будет последовательно предпринимать адекватные действия для обеспечения стабилизации инфляции и нейтрализации любых рисков расшатывания инфляционных ожиданий.

По оценке ЦБ, 12-месячная инфляция будет постепенно снижаться в соответствии с намеченным сценарием денежно-кредитной политики и приблизится к целевому показателю 4% на среднесрочном горизонте.