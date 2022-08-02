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Глава МИД Германии пообещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая

Глава МИД Германии пообещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обещала поддержку Тайваню в случае нападения Китая, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Spiegel.

"Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа - это касается, разумеется, и Китая", - заявила Бербок, которая находится с визитом в Нью-Йорке.

О конкретных формах и мерах поддержки издание не сообщает.

Ситуация вокруг Тайваня напряжена в последние дни из-за возможного визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. КНР считает остров своей провинцией и выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.


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