Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

Пашинян и Путин обсудили отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей 

Пашинян и Путин обсудили отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей 

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]