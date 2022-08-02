Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-08-22

ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 августа, курс доллара США сократился на 0.56 драмa и составил 406.97 драм. Курс евро сократился на 1.63 драмa и составил 416.17 драм. Курс российского рубля вырос на 0.15 драмa и составил 6.74 драм. Курс британского фунта сократился на 2.40 драмa и составил 496.50 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 217.04 драмa и составила 23190.77 драм. Цена серебра выросла на 4.09 драмa и составила 266.99 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.