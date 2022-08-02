Канада расширила санкционный список против России

Канада во вторник расширила ограничения против России, включив в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны.

Согласно опубликованному перечню, под канадские санкции попали российские военнослужащие, которых ранее министерство обороны Украины обвинило в причастности к событиям в Буче. При этом само правительство Канады не уточняет, что именно послужило основанием для введения данных рестрикций.

"Несмотря на призывы мирового сообщества прекратить эти вопиющие действия, российское правительство продолжает вести бессмысленную войну. Дабы усилить давление на российский военный комплекс, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию, включая ужасающие события в Буче", - говорится в распространенном заявлении властей страны. В нем подчеркивается, что Канада будет продолжать работать в тесной связке со своими международными партнерами, чтобы проработать новые варианты ответа на действия России в Украине.