Женская сборная Армении одержала очередную победу: Всемирная шахматная олимпиада

Женская сборная Армении одержала победу в очередном туре Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Арменпресс, в 5-м туре Всемирной шахматной олимпиады в индийском Ченнае сборная под руководством Завена Андриасяна соревновалась с Индонезией и одержала победу со счетом 3:1. Анна Саркисян и Мариам Мкртчян отпраздновали победу в составе сборной Армении. Элина Даниелян и Лилит Мкртчян сыграли вничью.

В предыдущих 4-х турах сборная одержала три победы (Ботсвана, Норвегия и Ирландия) и уступила Эстонии.

Всемирная шахматная олимпиада в этом году проходит в индийском Ченнае с 29 июля по 10 августа.