После сигнала о взрывчатом устройстве метро в Ереване закрыли, пассажиры эвакуированы

После поступления сигнала о наличии взрывного устройства в метро имени Карена Демирчяна двери всех станций метро были закрыты, пассажиры эвакуированы.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь Ереванского митрополита Татев Хачатрян отметила, что в настоящее время ведутся работы. Дополнительная информация будет предоставлена позже

2 августа в 18:59 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что взрывные устройства заложены в мэрии Еревана, на всех станциях метро, в международном аэропорту “Звартноц”, на Баграмяна 19, а также на всех важных военных и гражданских объектах.

На всех указанных работах работают спасатели, саперы и кинологические группы.