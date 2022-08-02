Нет причин для эскалации конфликта с Китаем: представитель Белого дома 

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN заявил, что в Вашингтоне не видят причин для эскалации напряженности с Китаем на фоне прибытия спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Нет никаких причин для того, чтобы это привело к эскалации напряженности или стало своего рода кризисом», — сказал он.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, по мнению Кирби, китайцы не должны слишком остро реагировать из-за поездки Пелоси на Тайвань.

«У нее есть все права приехать, и ее поездка абсолютно согласуется с нашей политикой в отношении Китая», — подчеркнул представитель американской администрации.

Чиновник также отметил, что США примут необходимые меры для обеспечения безопасности спикера на период ее визита на Тайвань.

Ранее МИД Китая выразил решительный протест в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, осуждая этот шаг и называя его серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР. В Китае призвали США прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над КНР и извращать принцип «одного Китая», потворствуя сепаратизму на Тайване.