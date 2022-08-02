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Спецпредставитель ЕС выразил обеспокоенность ростом напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном

Спецпредставитель ЕС выразил обеспокоенность ростом напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном

Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар выразил обеспокоенность ростом напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном в последние дни. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

«Обеспокоен сообщениями об усилении напряженности в контексте отношений между Арменией и Азербайджаном в последние дни. ЕС стремится к углублению своего участия в мирном процессе. Мы вовлечены в процесс на нескольких уровнях. Важно деэскалировать ситуацию и не упустить историческую возможность перевернуть страницу десятилетий конфликта», — написал Клаар.


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