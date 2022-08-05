“Ереванский бестселлер”: вновь лидируют книги Ашота Агабабяна: армянская литература, июль, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за июль.

На первом месте “Одинокий” Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На втором месте “Соленый чай” Сюне Севада. Весной 2019 года музыкальный мир потрясла неожиданная новость. Всемирно известная молодая армянская пианистка и композитор Ида скончалась в результате трагической автокатастрофы. Через несколько месяцев после ее смерти основатель крупнейшего издательства Армении связался с помощницей и самым близким человеком Иды Нене и предложил написать биографическую книгу об Иде. Нэнэ соглашается, но с каждой написанной страницей раскрываются подробности, открывающие темные страницы прошлого, заставляющие заново узнавать людей и сталкиваться с ужасной реальностью...

На третьем месте роман Ашота Агабабяна “Живем как в последний раз”. Роман повествует о легендарном армянине, штангисте Серго Амбарцумяне, некогда считавшимся сильнейшим человеком мира. Армянский читатель впервые познакомится с новыми открытиями с «закрытых» страниц нашей истории, и невероятно бурной жизни Серго Амбарцумяна, которая протекала в период многих, поворотных для нашего народа событий, связанных с Агаси Ханджяном, Иосифом Сталиным, Анастасом Микояном, Лаврентием Берией, Егише Чаренцем, кровожадным наркомом внутренних дел Хачиком Мугдуси.

На четвертом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На пятом месте Гоар Навасардян с книгой “После любви”. Всем известно, что любовь приходит после влюбленности, но то, что следует за любовью, для многих остается загадкой. Это красивая история любви, описывающая, что происходит после любви. Последнее становится возможным в романе только благодаря преодолению страха перед тоской и привязанностью, которые должны были привести к решению уйти от любимого. В романе показано, что именно это решение, а также совпадения или, может быть, судьба, осознание того, что следующей минуты может не быть, пробуждает человека взглянуть на жизнь другими глазами.

На шестом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

Роман Амастег “Белый всадник”, считающийся одним из достижений армянской литературы, находится на седьмом месте. Впервые он был опубликован в двух томах в 1952 году в Лос-Анджелесе. Настоящее издание является первым в Армении. Исправлены ошибки и упущения предыдущей редакции.

На восьмом месте книга Вардгеса Петросяна “Прожитые и непрожитые годы”, в которую включены роман “Прожитые и непрожитые годы” и цикл рассказов “Почему цветы умирают рано?”, опубликованный в одноименной книге, изданной в 1970. Основой для этого издания послужил двухтомник, изданный в 1983 году. Он был опубликован по случаю 85-летия Вардгеса Петросяна.

На девятом месте - “Последний учитель” Вардкеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. То, что увидела она, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа…

Роман “Спокойствие” Саргиса Овсепяна - на десятом месте. Это экзистенциальная драма с элементами детектива, события которой разворачиваются в период после обретения Арменией независимости и продолжаются до 2018 года.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).