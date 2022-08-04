Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-08-22

ЕРЕВАН, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 августа, курс доллара США сократился на 0.47 драмa и составил 405.95 драм. Курс евро сократился на 0.44 драмa и составил 413.66 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 6.73 драм. Курс британского фунта сократился на 0.86 драмa и составил 494.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 268.35 драмa и составила 22987.12 драм. Цена серебра сократилась на 5.72 драмa и составила 259.99 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.