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Скончался участник трехмесячных военных сборов: МО Армении

Скончался участник трехмесячных военных сборов: МО Армении

Участник трехмесячных сборов воинской части N ВС Армении Атом Размики Арутюнян (1978 г.р.) скоропостижно скончался во сне в ночь с 3 на 4 августа. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую скорбь утраты и выражает соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам Атома Арутюняна.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.


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