Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 23 из 30 стран

К настоящему моменту ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО 23 из 30 стран альянса, сообщил его генсек Йенс Столтенберг, выступая в Норвегии.

"Несколько часов назад сенат США ратифицировал протоколы о присоединении. Таким образом, число членов (альянса - ред.), ратифицировавших присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, достигло 23", - говорится в его опубликованной речи.

Кроме того, некоторые участники альянса "близки к завершению своих национальных процедур" по ратификации, добавил Столтенберг, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пока что это был самый быстрый процесс вступления в современной истории НАТО", - заявил он.

Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления двух северных европейских стран в НАТО.