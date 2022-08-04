Генсек ООН обеспокоен развитием событий в Нагорном Карабахе и призывает стороны проявлять сдержанность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о росте напряженности в районе Нагорного Карабаха и призывает стороны проявлять сдержанность. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с обеспокоенностью отслеживает последние сообщения о напряженности в зоне Нагорного Карабаха и вокруг него. Мы сейчас не можем подтвердить эти данные, - сказал он. - Мы призываем стороны проявлять сдержанность и решать все остающиеся вопросы через диалог".