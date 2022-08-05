Цены на цветные металлы - 04-08-22

ЛОНДОН, 5 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.05% и составила 2403.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.65% и составила 7727.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.01% и составила 2045.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.55% и составила 22210.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.24% и составила 24545.00 долларов США, цена на цинк выросла на 5.29% и составила 3450.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 31680.39 долларов США, цена на кобальт снизилась на 2.01% и составила 49445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.