Время в Ереване: 11:07:36,   6 Август 2022

Известны следующие соперники шахматных сборных Армении на Всемирной олимпиаде

Известны следующие соперники шахматных сборных Армении на Всемирной олимпиаде

Сборные Армении по шахматам после однодневного отдыха продолжат борьбу на Всемирной олимпиаде.

Как сообщает «Арменпресс», в 7-м туре олимпиады, проходящей в индийском городе Ченнай,  мужская сборная Армении сразится с командой США.

По сегодняшний день сборная Армении, возглавляемая Арманом Пашикяном, одержала 6 побед: над Мадагаскаром, Андоррой, Египтом, Австрией, Англией и Индией.

Женская сборная Армении сыграет со сборной Израиля. В предыдущих 6 турах сборная одержала 5 побед: над Ботсваной, Норвегией, Ирландией, Индонезией и Англией, уступила Эстонии.

Всемирная Шахматная Олимпиада в этом году проводится в индийском городе Ченнай,, с 29 июля по 10 августа.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]