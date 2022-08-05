На участке км37+500 - км55+000 дороги Татев-Агван укладывается последний, третий слой асфальтобетонного покрытия
На участке км 37+500-км 55+000 автодороги Татев-Агвани /М-2/ протяженностью в 17,5 км подрядная организация ООО «Осмар» укладывает последний, третий слой асфальтобетонного покрытия.Об этом «Арменпресс» сообщили в Дорожном департаменте, отметив, что за ходом работ следят исполнительный директор департамента Гор Аветисян и инженеры организации.
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