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На участке км37+500 - км55+000 дороги Татев-Агван укладывается последний, третий слой асфальтобетонного покрытия

На участке км37+500 - км55+000 дороги Татев-Агван укладывается последний, третий слой асфальтобетонного покрытия

На участке км 37+500-км 55+000 автодороги Татев-Агвани /М-2/ протяженностью в 17,5 км подрядная организация ООО «Осмар» укладывает последний, третий слой асфальтобетонного покрытия.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Дорожном департаменте, отметив, что за ходом работ следят исполнительный директор департамента Гор Аветисян и инженеры организации.
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