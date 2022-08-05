Кисида и Пелоси подтвердили важность мира в Тайваньском проливе

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе встречи в Токио подтвердили важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также обсудили КНДР и ситуацию вокруг Украины. Об этом в пятницу глава японского правительство сообщил журналистам.

"Мы провели обмен мнениями по ряду международных тем, включая Китай, Северную Корею", ситуацию на Украине, сказал он. "Кроме того, мы подтвердили, что Япония и США будут тесно сотрудничать для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил Кисида. Встреча Кисиды и Пелоси прошла в формате рабочего завтрака.

Во второй половине дня Пелоси встретится со спикером нижней палаты японского парламента Хироюки Хосодой. После этого она покинет Японию и завершит свое азиатское турне, в рамках которого американская делегация также посетила Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южную Корею,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Поездка Пелоси на Тайвань вызвала резкую критику со стороны Китая, который неоднократно предупреждал США, что если визит состоится, то это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.

Народно-освободительная армия Китая в четверг приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они начались в 12:00 по местному времени (07:00 мск) и продлятся до полудня 7 августа.