В результате пожара в ночном клубе в Таиланде погибло 13 человек
11:32, 5 Август 2022
По меньшей мере 13 человек погибли и более 40 получили ранения в результате пожара в ночном заведении в районе Саттахип провинции Чонбури в Таиланде, сообщает The Bangkok Post.
В результате пожара погибли девять мужчин и четыре женщины, 41 человек получил ранения,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․
Пожар в заведении Mountain B pub начался около 1:00 (21:00 по Москве).
По данным ряда СМИ, среди жертв нет иностранцев, все они граждане Таиланда.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм