Несмотря на напряженность, оперативная ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна: Армия обороны Арцаха

Армия обороны Республики Арцах опровергает сообщение Минобороны Азербайджана, что подразделения Армии обороны Арцаха нарушили режим прекращения огня. Несмотря на существующую напряженность, оперативная ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.

Как передает «Арменпресс», из Армии обороны, в частности, сообщили: «Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение, что подразделения Армии обороны Арцаха 9 раз нарушали режим прекращения огня, применяя снайперские винтовки и стрелковое оружие разного калибра, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности».

В Армии обороны, еще раз подчеркнули, что именно азербайджанская сторона периодически нарушает режим прекращения огня.

Несмотря на существующую напряженность, оперативная ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна.