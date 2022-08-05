Принимаются заявки на стипендии «Чивнинг» для обучения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Со 2 августа по 1 ноября 2022 года принимаются заявки на получение стипендии «Чивнинг» для обучения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в посольстве Великобритании в Армении, отметив, что заявки можно подавать через сайт.

«Чивнинг» - это стипендиальная программа правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, партнерскими организациями и университетами-партнерами. Она обеспечивает полное финансирование для получения степени магистра в любом британском университете, а также предоставляет широкий спектр возможностей для получения исключительного академического, профессионального и культурного опыта. Стипендии присуждаются лицам, у которых есть приверженность и способность изменить ситуацию к лучшему и которые могут продемонстрировать, как степень магистра, полученная в Великобритании, поможет им достичь своих целей.

С 1983 года стипендиальная программа «Чивнинг» более 50 000 специалистам предоставила возможность учиться и развивать свои навыки в Великобритании. На обучение в 2023/2024 учебном году стипендии получат более 1 500 абитуриентов.

По словам временного поверенного в делах Великобритании в Армении Пола Морриса, по сегодняшний день в Армении стипендию «Чивнинг» получили почти 180 человек.