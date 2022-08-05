В США внедорожник въехал в толпу на фестивале

Автомобиль въехал в толпу участников парада в городе Гэллап американского штата Нью-Мексико, есть пострадавшие, включая полицейских, сообщают местные правоохранители.

Парад проходил в Гэллапе в рамках фестиваля, посвященного коренному населению, которое составляет порядка половины жителей города. Во время шествия в толпу участников въехал внедорожник, несколько человек пострадали,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция штата Нью-Мексико расследует происшествие с участием ряда пешеходов... в Гэллапе. Несколько человек, включая двух сотрудников полиции города Гэллап, пострадали и получили медицинскую помощь на месте. Водитель находится под стражей", - пишут местные правоохранители на своей странице в Twitter.

В свою очередь, местный телеканал KOB4 сообщил со ссылкой на представителя городской администрации, что в машине, помимо водителя, было два пассажира, их также задержали. Кроме того, городские чиновники сообщили каналу, что в толпе были слышны выстрелы, но правоохранители не нашли оружие в машине.

Отмечается, что полиция продолжает расследование инцидента.