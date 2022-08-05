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Украина получила от Албании грант в €1 млн

Украина получила от Албании грант в €1 млн

Государственный бюджет Украины получил грант от Албании на сумму €1 млн. Об этом Министерство финансов Украины сообщило в своем Facebook,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

"В государственный бюджет Украины поступили гранты от правительства Албании в размере €1 млн. Минфин в сотрудничестве с посольством Украины в Албании обеспечил поступление финансовой помощи на счета Государственной казначейской службы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета. 


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