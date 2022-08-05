Пелоси призвала Пекин незамедлительно прекратить пуски ракет близ Тайваня
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Пекину следует "незамедлительно" прекратить пуски ракет близ Тайваня. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Axios.
В ходе визита в Токио Пелоси указала, что Китай "использует наш визит (американской делегации - ИФ) в качестве оправдания" для осуществления этих пусков.
"Они могут пытаться не допускать, чтобы Тайвань посещали, или чтобы Тайвань участвовал в других мероприятиях, но они не изолируют Тайвань", - добавил спикер.
По словам Пелоси, ее поездка на Тайвань не была направлена на то, чтобы "изменить статус-кво" острова. Она отметила, что целью ее визита было "поддержание мира в Тайваньском проливе".
Ранее сообщалось, что Китай начал масштабные военные учения в районе Тайваня. Власти Тайваня объявили, что зафиксировали пуски баллистических ракет типа "Дунфэн" с материкового Китая.
На этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, где встретилась с несколькими официальными лицами.
В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.
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