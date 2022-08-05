Киев предложил включить другие товары в соглашение об экспорте зерна

Действие стамбульских соглашений, позволивших начать вывоз продовольствия с территории Украины по морю, следует распространить и на другие категории товаров. Как передает в пятницу газета Financial Times, с таким предложением выступил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эта договоренность касается логистики, движения судов через Черное море. В чем разница между зерном и железной рудой?" - сказал он.

Как отмечает газета, Киев заинтересован в возобновлении экспорта металлопродукции по морю.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. В частности, благодаря заключенному Россией и ООН меморандуму международное сообщество подключилось к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту указанных товаров. Еще один документ утвердил механизм по вывозу зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. На основе соглашения между РФ, Турцией, Украиной и ООН был создан координационный центр, который обеспечит досмотр судов с зерном, а также должен пресекать провокации и не допустить контрабанду оружия.