СМИ: в 93 департаментах Франции ограничили потребление воды из-за засухи

Французские власти ввели в 93 из 101 департамента ограничения на потребление воды в связи с сильной засухой. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу телеканал BFM.

По его данным, в 62 департаментах объявлен красный (наивысший) уровень тревоги, при котором ограничивается использование воды "для любых неприоритетных задач, в том числе для сельскохозяйственных нужд". Разрешается использование лишь в целях "обеспечения нужд здравоохранения, безопасности, потребления питьевой воды и гигиены".

В других департаментах фермерам предписывается сократить использование воды на 50%. Также вводятся локальные ограничения на полив в садах и мойку автомобилей.

Правительство страны сообщило в пятницу в Twitter об открытии кризисного центра. "Франция переживает самый засушливый период в истории наблюдений", - указал кабмин. "Такая ситуация может сохраниться в течение ближайших 15 дней", - предупредило правительство.