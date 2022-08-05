Россия поддерживает позицию Ирана по СВПД, заявил Лавров

США пытаются сделать изменённый СВПД предметом новой договорённости, это неприемлемо, РФ поддерживает позицию Ирана в том, что ядерная сделка должна быть возобновлена в первоначальном виде. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Этот план должен быть возобновлён исключительно в том виде, в котором его одобрил Совет Безопасности ООН, без каких-либо изъятий. Речь сейчас идёт ровно о том, что американцы пытаются видоизмененный план сделать предметом новой договорённости, а иранцы настаивают на том, чтобы всё было так, как одобрялось в 2015 году. Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна", - сказал он на пресс-конференции в Камбодже.

Он подчеркнул, что американцы выходили из плана, который ранее сами и одобряли, и, поскольку Вашингтон его пытался разрушить, США должны отозвать свои позиции и вернуться к первоначальным договорённостям.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий ( СВПД ) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.