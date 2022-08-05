Азиатские индексы - 05-08-22

ТОКИО, 5 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.87% и составил 28175.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.85% и составил 1947.17 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.19% и составил 3227.03 пункта, а HANG SENG вырос на 0.14% и составил 20201.94 пункта.