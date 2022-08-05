Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-08-22

ЕРЕВАН, 5 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 августа, курс доллара США вырос на 0.19 драмa и составил 406.14 драм. Курс евро вырос на 1.98 драмa и составил 415.64 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.71 драм. Курс британского фунта сократился на 1.23 драмa и составил 493.05 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 297.38 драмa и составила 23284.50 драм. Цена серебра выросла на 4.62 драмa и составила 264.61 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.