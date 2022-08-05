Во Франции более ста коммун остались без питьевой воды из-за засухи

Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за засухи, сообщил в пятницу министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу.

Второго июля ограничения на использование воды из-за засухи распространились на всю территорию французской метрополии, включая Париж и три центральных департамента О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В более 100 коммунах Франции сегодня больше нет питьевой воды… В некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках, поскольку в трубах ничего не осталось. Нам необходимо ужесточить ограничения", - заявил Бешу в эфире телеканала BFMTV во время своей рабочей поездки в департамент Альпы Верхнего Прованса.

Третья волна жары пришла Францию 1 августа. "Оранжевый" уровень погодной опасности был объявлен в пяти департаментах Франции - Дроме, Ардеше, Восточных Пиренеях, Гаре и Воклюзе. На юго-западе страны максимальная температура достигала 40 градусов.