Президент Ваагн Хачатурян провел прощальную встречу с послом Латвии в Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Латвийской Республики в Армении Ингриду Левренс, завершающую свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян поблагодарил посла за работу в период ее пребывания в должности и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Левренс отметила, что для нее было большой честью работать в нашей стране и, несмотря на то, что ее пребывание в должности совпало с трудным периодом из-за пандемии и войны, она приложила все усилия для расширения и развития отношений между двумя странами.