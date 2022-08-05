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Мужская сборная Армении сыграла вничью со сборной США: Всемирная шахматная олимпиада

Мужская сборная Армении сыграла вничью со сборной США: Всемирная шахматная олимпиада

Мужская сборная Армении по шахматам завершила матч со сборной США вничью.

Как сообщает Арменпресс, в 7-м туре Всемирной шахматной олимпиады в индийском Ченнае сборная Армении соревновалась со сборной США, которая также является одним из фаворитов турнира. Матч Армения-США завершился вничью со счетом 2:2. 

Габриэль Саркисян и Роберт Ованнисян отпраздновали победы в составе сборной Армении, Грант Мелкумян и Самвел Тер-Саакян проиграли. Левон Аронян, выступающий за сборную США, в этом матче не участвовал.

До сих пор сборная под руководством Армана Пашикяна одержала 6 побед, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии, Англии и Индии.


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