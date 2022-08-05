Глава МИД Арцаха выразил благодарность иностранным политикам, осудившим действия Азербайджана

Министр иностранных дел Республики Арцах с удовлетворением отмечает, что представители многих общественно-политических кругов США, Франции, России, Австралии и Ближнего Востока выразили адресную и принципиальную позицию, осудив политику Азербайджана и призвав обуздать агрессию этой страны.

«Выражаем признательность всем сторонникам Арцаха, а значит - приверженцам справедливости. Подобная политическая и моральная поддержка для Арцаха очень важна. Это важно и для международного сообщества, где заметны серьезный и вызывающий обеспокоенность крах системы ценностей», - как сообщает Арменпресс, написал Бабаян на своей странице в Facebook.

По словам главы МИД Арцаха, подобную принципиальность не продемонстрировали ряд стран и международных организаций, деятельность которых непосредственно связана с демократией, международным правом и защитой прав человека, выступившие с безадресными заявлениями относительно военной агрессии, развязанной в последние дни Азербайджаном против Арцаха.