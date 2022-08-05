В результате взрыва мины в Карвачарском районе погиб азербайджанский военнослужащий 

В результате взрыва мины в Карвачарском районе, на подконтрольной Азербайджану территории, погиб азербайджанский военнослужащий Бабек Алиев. Как сообщает Арменпресс, эту информацию азербайджанским СМИ подтвердили в минобороны Азербайджана.