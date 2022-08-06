Госминистр Арцаха раскритиковал искусственный паритет в заявлениях к Армении и Азербайджану

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян выразил удивление в связи с тем, что в контексте провокационных действий и нападений, осуществляемых Азербайджаном против Арцаха и арцахских армян с начала августа, международные структуры поддерживают искусственный паритет в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонам.

Как сообщает Арменпресс», об этом Бегларян написал в Twitter.

«Международные институты и лидеры снова поддерживают искусственный паритет между азербайджанской и армянской сторонами в своих недавних заявлениях, учитывая, что минобороны Азербайджана и российские миротворцы зафиксировали нарушения со стороны Азербайджана. Такой паритет вносит ложную легитимацию применения силы», - отметил госминистр Арцаха.