США и союзники должны осудить насилие Азербайджана: конгрессмен

Конгрессмен США Лори Трахан призвала США и союзников осудить последнее насилие против Арцаха со стороны Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом конгрессмен написала на своей странице в Twitter.

«Я слышала справедливый протест многих американцев армянского происхождения в Массачусетсе в связи с недавним насилием в Азербайджане, которое привело к трагическим и бессмысленным человеческим жертвам. Соединенные Штаты и наши союзники должны осудить это насилие и работать по дипломатическим каналам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — отметила Трахан.