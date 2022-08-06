Время в Ереване: 11:07:36,   6 Август 2022

США и союзники должны осудить насилие Азербайджана: конгрессмен

США и союзники должны осудить насилие Азербайджана: конгрессмен

Конгрессмен США Лори Трахан призвала США и союзников осудить последнее насилие против Арцаха со стороны Азербайджана. 

Как передает Арменпресс, об этом конгрессмен написала на своей странице в Twitter.

«Я слышала справедливый протест многих американцев армянского происхождения в Массачусетсе в связи с недавним насилием в Азербайджане, которое привело к трагическим и бессмысленным человеческим жертвам. Соединенные Штаты и наши союзники должны осудить это насилие и работать по дипломатическим каналам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — отметила Трахан.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]