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Конгрессмен США призвала госдепартамент привлечь к ответственности режим Алиева

Конгрессмен США призвала госдепартамент привлечь к ответственности режим Алиева

Госдепартамент США должен использовать весь свой дипломатический инструментарий, чтобы привлечь руководство Азербайджана к ответственности за нападения на Арцах. 

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила конгрессмен США Джен Шаковски.

«Азербайджан должен понести ответственность за очередное нарушение соглашения о прекращении огня с Арменией. Я призываю Госдепартамент использовать весь свой дипломатический инструментарий, чтобы привлечь режим Алиева к ответственности за нападения на Арцах и предотвратить дальнейшие массовые убийства», — написала Шаковски на своей странице в Twitter.


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