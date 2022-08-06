Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти 18 августа в Брюссель для проведения переговоров по косовскому урегулированию.

"Я приглашаю президента Сербии Вучича и премьер-министра Косова Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, написал он в субботу в Twitter.

Ранее Вучич и Курти получили приглашения в Брюссель на переговоры от Борреля для продолжения диалога по всем открытым вопросам. Боррель утверждал, что напряженность между Белградом и Приштиной является прямым следствием нежелания политических лидеров сесть за стол переговоров.

Вечером 31 июля ситуация в Косове и Метохии резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией, намереваясь с понедельника ввести запрет на сербские документы. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове, действующих под эгидой НАТО.

Результатом международных усилий стало решение Приштины отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.