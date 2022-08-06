В результате удара молнии у Белого дома погибли три человека
12:17, 6 Август 2022
Число жертв молнии, ударившей накануне напротив Белого дома в центре американской столицы, достигло трех, еще один человек остается в больнице.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил городской телеканал NBC4.
По его данным, от полученных травм скончался 29-летний мужчина.
Накануне в больнице умерла пожилая супружеская пара. Джеймс Мюллер, которому было 76 лет, и Донна Мюллер, которая была на год младше мужа, приехали в Вашингтон из штата Висконсин отпраздновать годовщину брака.
Все четверо - двое мужчин и две женщины - попали под удар молнии в парке Лафайет напротив Белого дома.
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