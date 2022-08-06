Армения завоевала 4 медали на 7-х Международных спортивных играх «Дети Азии»
12:51, 6 Август 2022
Армянские стрелки завоевали третью медаль на 7-х Международных спортивных играх «Дети Азии».
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, бронзовые медали в командном миксе /1 мальчик + 1 девочка/ по пулевой стрельбе завоевали Гагик Никогосян и Наре Мелкумян со счетом 17:13.
Ранее юные армянские стрелки также заняли призовые места в личном зачете. 15-летняя спортсменка Наре Мелконян завоевала серебряную медаль, а Гагик Никогосян – бронзовую.
Т.е. на прошедших во Владивостоке 7-х Международных спортивных играх «Дети Азии» Армения завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
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