Армения завоевала 4 медали на 7-х Международных спортивных играх «Дети Азии»

Армянские стрелки завоевали третью медаль на 7-х Международных спортивных играх «Дети Азии».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, бронзовые медали в командном миксе /1 мальчик + 1 девочка/ по пулевой стрельбе завоевали Гагик Никогосян и Наре Мелкумян со счетом 17:13.

Ранее юные армянские стрелки также заняли призовые места в личном зачете. 15-летняя спортсменка Наре Мелконян завоевала серебряную медаль, а Гагик Никогосян – бронзовую.

Т.е. на прошедших во Владивостоке 7-х Международных спортивных играх «Дети Азии» Армения завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.