Генеральный секретарь ООН предупредил человечество о росте ядерной угрозы

Угроза применения ядерного оружия в настоящее время становится все более актуальной в мире. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Хиросиме на выступлении, посвященном 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США.

"Человечество играется с заряженным оружием", - отметил генсек.

По словам Гутерриша, в данный момент "происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом". Он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг Украины. Генсек ранее озвучивал подобные опасения в Нью-Йорке на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он задался вопросом, смогло ли человечество извлечь уроки из бомбардировки Хиросимы.

В субботу перед рассветом жители Хиросимы, пережившие ядерный удар, и их родственники начали собираться в Мемориальном парке мира в Хиросиме, чтобы помолиться и возложить цветы в память о погибших. В 8:15 прошла минута молчания.

Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате бомбардировки Хиросимы и последовавшей лучевой болезни погибли около 140 тыс. человек, в Нагасаки - около 74 тыс. человек.





