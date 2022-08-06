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МИД Армении поздравил Боливию по случаю Дня независимости

МИД Армении поздравил Боливию по случаю Дня независимости

Министерство иностранных дел Армении направило Боливии поздравительное послание по случаю Дня независимости.

«Теплые поздравления народу Боливии с Днем независимости. Армения направляет Боливии наилучшие пожелания мира, процветания и прогресса», - как сообщает Арменпресс, говорится на странице МИД Армении в Twitter.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Многонациональным Государством Боливия были установлены 27 июля 1992 года. С июля 2021 года посольство Республики Армения в Федеративной Республике Бразилия совместно аккредитовано в Многонациональном Государстве Боливия (резиденция в Бразилии).

С февраля 2022 года в Боливии действует офис почетного консула Армении.


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