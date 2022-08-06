В Дилижане проходит заседание Совета по экономической политике при премьер- министре

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня началась работа заседания Совета по экономической политике при премьер-министре Республики Армения, которое проходит в Дилижанском учебно-исследовательском центре Центрального банка 6-7 августа.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании принимают участие президент Ваагн Хачатурян, министр экономики Ваан Керобян, министр финансов Тигран Хачатрян, председатель попечительского совета Фонда-центра экономических перспектив Артур Джавадян, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, председатель НПО “Армянский экономический союз” Гурген Асланян, член Центра экономических исследований Европы Заре Асатрян, профессор Корнельского университета Левон Барсегян, профессор Высшей школы экономики РФ Рубен Ениколопов, профессор Барселонской школы экономики Владимир Асриян, представители постоянных комиссий Национального Собрания по финансово-кредитным и бюджетным вопросам и по экономическим вопросам, заместители министров экономики, финансов и высокотехнологической промышленности, руководитель Дилижанского учебно-исследовательского центра Центрального банка Армен Нурбекян, другие должностные лица.

В своей приветственной речи премьер-министр Пашинян отметил:

“Многоуважаемый господин президент,

Уважаемые коллеги,

Прежде всего, хочу поприветствовать наших экспертов, членов экономического совета при премьер-министре и поблагодарить их за то, что согласились работать в таком формате. В этом зале мы в различных форматах многократно обсуждали возможные экономические направления и развития в Армении, и некоторые итоги этих обсуждений уже воплотились в жизнь.

Помню, когда мы обсуждали здесь в 2018 году пропорциональную ставку подоходного налога, были очень серьезные дебаты, было много сомнений, мнений за и против. В конце концов, было принято политическое решение, что мы должны пойти по этому пути и ввести пропорциональную ставку подоходного налога, доведя его до 20% через несколько лет. В то время у нас было два ожидания от этого решения. Во-первых, мы ожидали, что рабочие места выйдут из тени, а во-вторых, что мы обеспечим больше налоговых поступлений при более низкой ставке подоходного налога.

Эти прогнозы, по сути, сегодня стали действительностью: у нас продолжительный рост оплачиваемых и зарегистрированных рабочих мест, а в плане подоходного налога мы собираем больше налогов по более низкой ставке, и этот процесс продолжается. Это только один пример.

Почему я говорю это? Честно говоря, я очень доволен тем, что мы приняли такое решение, потому что политическая власть, или, по крайней мере, я, не являющийся экономистом по профессии, прислушиваюсь к экономистам и стараюсь прийти к выводу, конечно, в формате правительства и вместе с парламентским большинством. Надеюсь, что через какое-то время мы вспомним решения, принятые в результате этого обсуждения, и выразим удовлетворение ими. Еще раз приветствую всех и благодарю за участие”.

В рамках повестки заседания обсуждаются вопросы относительно экономической политики Армении, текущей ситуации и прогнозируемого развития событий. Запланированы обсуждения программы правительства Армении, макроэкономических развитий, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, развития продовольственной системы и других тем.

С докладами выступили министр финансов Тигран Хачатрян, министр экономики Ваан Керобян и руководитель Дилижанского учебно-исследовательского центра Центрального банка Армен Нурбекян. В своем докладе министр финансов коснулся экономических развитий за 2017-2021 гг., приоритетов налогово-бюджетной политики для обеспечения высоких темпов экономического роста в среднесрочной перспективе, запланированных программой правительства макроэкономических показателей, текущих и капитальных расходов и ряда других вопросов.

Министр экономики представил сводный доклад о выполнении экономического плана правительства Армении, влиянии обменного курса на экономику и экспорт. В своем докладе руководитель Дилижанского учебно-исследовательского центра Центрального банка коснулся денежно-кредитной политики, развитий в контексте инфляции и валюты, обусловленных пандемией и войной неопределенностей и прогнозов.

Участники заседания высказали свои замечания, состоялся обмен мнениями по затронутым в докладах вопросам, экономическим тенденциям и перспективам развития. Были также затронуты экономические вызовы, обусловленные международной ситуацией.

Премьер-министр отметил, что приоритетной целью правительства является развитие человеческого капитала, и с этой целью реализуются радикальные реформы в сфере образования. В этом контексте были затронуты программы правительства, направленные на повышение производительности экономики и формирование знаний в экономике.

Работа заседания экономического совета при премьер-министре продолжится 7 августа.