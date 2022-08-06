Всемирная шахматная олимпиада: мужская сборная Армении победила команду Индии и является лидером

На проходящей в индийском городе Ченнаи Всемирной Шахматной Олимпиаде - Chess Olympiad 2022, сегодня состоялись партии 8-го тура.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство ОНКС РА.

Мужская сборная Армении соревновалась с командой Индии и победила со счетом 2,5:1,5. Гроссмейстер Габриэль Саргсян принес победу нашей команде, в упорной борьбе одержав победу над Пенталой Харикришной. Остальные шахматисты сборной Армении Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян и Роберт Ованнисян завершили свои партии вничью.

После 8 туров сборная Армении продолжает в одиночку лидировать в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Женская сборная Армении уступила сборной Грузии со счетом 0,5:3,5. В составе нашей команды Мариам Мкртчян сыграла вничью, а Элина Даниелян, Лилит Мкртчян и Анна Саркисян проиграли.

Женская сборная Армении с 12 очками занимает 10-е место.