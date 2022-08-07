В селе Арзакан Котайкской области сгорели крыша хлева и около 280 тюков кормов
11:21, 7 Август 2022
6 августа в 22:08 часов в Котайкский областной Центр кризисного управления поступил сигнал о том, что во дворе одного из домов на Техеникском шоссе в селе Арзакан горят корма.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Пожар был купирован в 22:46 часов, потушен в 23:48.
Сгорели деревянные конструкции крыши сарая (около 70 кв/м) и около 280 тюков кормов.
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