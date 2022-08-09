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Армен Памбухчян 17-20 августа будет находиться в Российской Федерации

Армен Памбухчян 17-20 августа будет находиться в Российской Федерации

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Армен Памбухчян и главный специалист отдела международных программ управления внешних связей Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Рафаел Погосян 17-20 августа отправятся в Российскую Федерацию (в Москву).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт e-gov.am. 

Армен Памбухчян и Рафаел Погосян примут участие в 13-м заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (КСЧС ОДКБ) и 3-м Международном Пожарно-спасательном конгрессе.


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