“Ереванский бестселлер”: Агата Кристи лидирует: переводы, июль, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за июль.

На первом месте Агата Кристи с книгой «Смерть в облаках». Роман «Смерть в облаках» впервые был опубликован в США 10 марта 1935 года под названием «Смерть в воздухе», затем в июле того же года в Великобритании под уже известным публике названием. Бельгийский сыщик Эркюль Пуаро вновь оказывается в центре событий, среди пассажиров, невольно ставших свидетелями загадочного убийства ростовщицы, известной под псевдонимом мадам Жизель. Именно этот факт вынуждает знаменитого сыщика взяться за расследование загадочного дела и выяснить, кто же стоит за жестоким убийством. Перевод: Татевик Туманян.

На втором месте книга Агаты Кристи «Труп в библиотеке». В романе английской писательницы Агаты Кристи «Труп в библиотеке» мы встречаемся с мисс Марпл. Сюжет вращается вокруг таинственного трупа, найденного в библиотеке полковника в отставке Артура Бантри. Полковник полиции Мэлчетт, инспектор Слэк и старший констебль Харпер начинают расследование, но только мисс Марпл удается раскрыть правду. Перевод: Шушана Василян.

На третьем месте “Ешь, молись, люби” американской писательницы Элизабет Гилберт. В книге воспоминаний писательницы паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений в культуре Италии, Индии и Индонезии, вдумчивого просветления и жизненной гармонии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире, и кажется, на первый взгляд, имеющей все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Перевод: Лилит Айрапетян.

На четвертом месте “Город добрых дел”. Книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Ее написали Марк Арен и пятеро молодых людей. В книге пять историй, в которых рассказывается о силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространился и побудил людей совершать добрые дела. Перевод: Фариды Малхасян.

Пятое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел: Ованнес Айвазян.

“Запускающий змея” (Бегущий за ветром) Халеда Хосейни на шестом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского: Марии Садоян.

Роман Агаты Кристи “Убийство на поле для гольфа” занимает седьмое место. Это - третья книга Агаты Кристи и одна из ее самых известных работ. Он впервые был опубликован в 1923 году в Великобритании. Частного сыщика Эркюля Пуаро письмо богача Поля Рено приводит во Францию. Однако по прибытии он узнает, что его клиент убит, его тело было найдено на поле для гольфа с ножевым ранением в спину. Перевод: Кристине Чилингарян.

Новая книга Марка Арена «987» на восьмом месте. «987» - седьмая книга Марка Арена (Карен Маргарян), переведенная на армянский язык. В ней автор повествует и принятии христианства в Киевской Руси в годы правления князя Владимира. Князь, женившийся на дочери византийского императора с армянскими корнями Барсега II и сестре Константина VIII Анне, принимает христианство. Основой для романа послужили реальные исторические события. Перевод: Ованнеса Айвазяна.

Агата Кристи с книгой “Тайна Эндхауса” на девятом месте. “Тайна Эндхауса”, впервые была опубликована в 1932 году. Это одно из самых известных произведений Агаты Кристи. Седьмая работа автора, главным героем которой является Эркюль Пуаро. Развитие сюжета довольно резкое и неожиданное, что характерно для всех романов королевы детективов. И только проницательному и опытному сыщику удается постепенно разъединить все нити невероятного узла. Перевод: Шушаны Василян.

“Человек с золотым именем” Фредрика Бакмана на десятом месте. В основе романа история 59-летнего одинокого Уве, постоянно всем и всеми недовольного. Он искренне считает, что вокруг нее одни неблагодарные люди. Для соседей он невыносимый старик, который постоянно всех ругает. Оставшись один после смерти жены, Уве регулярно пытается покончить жизнь самоубийством. Но это не срабатывает, потому что его новым соседям нужна его помощь. Читатель постепенно открывает для себя главного героя и понимает, что не все просто черное и белое. У вспыльчивого Уве на самом деле большое сердце, и он такой, потому что прошел через тяжелые испытания. Перевод: Ашхен Бахчинян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).